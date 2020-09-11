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В Минэкономики назвали условие для возобновления роста ВВП Украины

Киев, Пятница 11 сентября 2020 12:09
В Минэкономики назвали условие для возобновления роста ВВП Украины
Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отказ от жесткого карантина может привести к росту

Возвращение к росту экономики Украины может состояться в конце 2020 года. Оживление экономичности активность состоится при условии невозврата жестких мер карантина как в мире, так и в Украине.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отметили в Минэкономики, пандемия коронавируса и влияние сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, имели негативные последствия для производственной сфере, особенно в І полугодии 2020 года.

В частности, пандемия спровоцировала изменение трендов развития мировой экономики, существенное падение спроса и цен на мировых сырьевых рынках, вызвала превентивные меры как в Украине, так и в странах - основных торговых партнерах.

"Однако смягчение с середины мая карантинных ограничений и последующее их снятие на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на уменьшение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста в конце текущего года при условии невозврата жестких мер карантина как в мире, так и в Украине", - говорится в сообщении

Наряду с тем, отдельным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве в условиях низкого по сравнению с прошлогодним рекордным объемом урожаем зерновых.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.

Как сообщало РБК-Украина, по оценке Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-июле 2020 года сократился на 6,2%.

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