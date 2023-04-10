У Мінекономіки назвали цифру падіння ВВП за 2022 рік та оцінили можливості відновлення
Економіка України протягом 2022 року зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого свій терор, розпочатий ще у 2014 році. Падіння ВВП оцінюється у 29,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд економічної активності (підсумки 2022 року) Міністерства економіки.
Як зазначили в міністерстві, підприємства всіх видів економічної діяльності перебували в складних умовах і змушені були підлаштовуватися під реалії сьогодення в режимі реального часу.
Попри масштаби завданих збитків, економіка України, значна частина якої знаходиться в зоні бойових дій, адаптувалася до умов війни, вважають у Мінекономіки. Цьому сприяли різноманітні програми підтримки, нова податкова політика, фіксація курсу гривні, заморожування тарифів для населення та інші, що стало можливим завдяки фінансовій допомозі від міжнародних партнерів, яка у 2022 році становила 32,7 млрд доларів, з яких гранти - 14,3 млрд доларів.
Як наслідок, за оцінками Мінекономіки скорочення ВВП склало 29,2%. Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше, зазначили в міністерстві.
"Продовження воєнних дій, яке з високою імовірністю може супроводжуватися ракетними обстрілами, навіть за умов підсиленого захисту сучасними системами ППО, все ж може завдавати подальших руйнувань. А збереження невизначеності стосовно тривалості такої ситуації, стримуватиме розвиток та відтерміновуватиме активну відбудову", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.
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