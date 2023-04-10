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У Мінекономіки назвали цифру падіння ВВП за 2022 рік та оцінили можливості відновлення

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 13:44
У Мінекономіки назвали цифру падіння ВВП за 2022 рік та оцінили можливості відновлення Фото: економіка України за 2022 рік впала на 29,2% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України протягом 2022 року зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого свій терор, розпочатий ще у 2014 році. Падіння ВВП оцінюється у 29,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд економічної активності (підсумки 2022 року) Міністерства економіки.

Як зазначили в міністерстві, підприємства всіх видів економічної діяльності перебували в складних умовах і змушені були підлаштовуватися під реалії сьогодення в режимі реального часу.

У Мінекономіки назвали цифру падіння ВВП за 2022 рік та оцінили можливості відновлення

Попри масштаби завданих збитків, економіка України, значна частина якої знаходиться в зоні бойових дій, адаптувалася до умов війни, вважають у Мінекономіки. Цьому сприяли різноманітні програми підтримки, нова податкова політика, фіксація курсу гривні, заморожування тарифів для населення та інші, що стало можливим завдяки фінансовій допомозі від міжнародних партнерів, яка у 2022 році становила 32,7 млрд доларів, з яких гранти - 14,3 млрд доларів.

Як наслідок, за оцінками Мінекономіки скорочення ВВП склало 29,2%. Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше, зазначили в міністерстві.

У Мінекономіки назвали цифру падіння ВВП за 2022 рік та оцінили можливості відновлення

"Продовження воєнних дій, яке з високою імовірністю може супроводжуватися ракетними обстрілами, навіть за умов підсиленого захисту сучасними системами ППО, все ж може завдавати подальших руйнувань. А збереження невизначеності стосовно тривалості такої ситуації, стримуватиме розвиток та відтерміновуватиме активну відбудову", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

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ВВП Міністерство економіки
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