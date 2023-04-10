В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможности восстановления

Экономика Украины на протяжении 2022 года понесла самые большие за всю историю независимости потери, ущерб и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля свой террор, начатый еще в 2014 году. Падение ВВП оценивается в 29,2%.

Как отметили в министерстве, предприятия всех видов экономической деятельности находились в сложных условиях и вынуждены были подстраиваться под реальные сегодня в режиме реального времени.

Несмотря на масштабы нанесенного ущерба, экономика Украины, значительная часть которой находится в зоне боевых действий, адаптировалась к условиям войны, считают в Минэкономики. Этому способствовали различные программы поддержки, новая налоговая политика, фиксация курса гривны, замораживание тарифов для населения и другие, что стало возможным благодаря финансовой помощи от международных партнеров, которая в 2022 году составила 32,7 млрд долларов, из которых гранты - 14,3 млрд долларов.

Как следствие, по оценкам Минэкономики, сокращение ВВП составило 29,2%. Это объективно стало наихудшим результатом времен независимости, впрочем лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже, отметили в министерстве.

"Продолжение военных действий, которое с высокой вероятностью может сопровождаться ракетными обстрелами, даже в условиях усиленной защиты современными системами ПВО, все же может наносить дальнейшие разрушения. А сохранение неопределенности относительно продолжительности такой ситуации, будет сдерживать развитие и отсрочить активное восстановление", - говорится в обзоре. .