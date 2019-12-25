В Минэкономики назвали преимущества электронной трудовой книжки

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку. Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

По ее словам, электронные трудовые книжки - это опция и возможность упростить трудовую бюрократию.

"Это единый реестр, где будет указан весь ваш опыт работы, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - сказала замминистра.

Свириденко отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками - не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать его с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке, - ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", - сказала она.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.