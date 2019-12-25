У Мінекономіки назвали переваги електронної трудової книжки

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Електронна трудова книжка повинна захистити співробітників від "маніпуляцій" роботодавця

Новий Трудовий кодекс буде передбачати можливість для співробітників мати електронну трудову книжку. Про це заявила заступник міністра економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

За її словами, електронні трудові книжки - це опція і можливість спростити трудову бюрократію.

"Це єдиний реєстр, де буде зазначено весь ваш досвід роботи, тому що у нас не всі роботодавці дуже, скажімо, дотримуються закону", - сказала заступник міністра.

Свириденко зазначила, що є роботодавці, які можуть "маніпулювати" працівниками - не віддавати трудову книжку, щоб не відпускати його з місця роботи.

"Так що така проблема буде зніматися (завдяки електронній трудовій книжці, - ред.). І це можливість синхронізувати роботу пенсійної служби та кадрових служб. Тобто у нас буде єдиний реєстр. Це опція", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує Трудовий кодекс. Він зазначив, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 до 30 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 8 скликання в 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.