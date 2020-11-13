Минэкономики может ликвидировать монополию на табачном рынке, однако не делает этого, - экс-член АМКУ

Чиновники, в том числе руководство Министерства экономического развития, не заинтересованы в ликвидации монополии компании "Тедис-Украина" на табачном рынке.

Об этом заявила бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

"Проблема, как по мне, что мы не видим искреннего желания со стороны государственных чиновников действительно эту ситуацию поломать. Все попытки, которые совершаются, они по сути похожи на так называемую игру в поддавки. Государство словно бы нападает, но по итогу, как мы видим, никаких результатов нет", - отметила она.

По словам экс-чиновницы, похоже, что власть пытается перераспределить коррупционные схемы и потоки.

"В таком случае присутствует лоббизм интересов "Тедиса" отдельными чиновниками за коррупционные доходы с этого бизнеса. То есть, "Тедис" действует, как по мне, абсолютно одинаково при разной власти. Он находит точки соприкосновения, на которых он может мотивировать чиновников незаконным путем принимать определенные решения", - добавляет Загребельская.

По ее словам, проект правительственного распоряжения о создании Национального оператора на рынке табачных изделий, разработанное Минэкономразвития Игоря Петрашко не отвечает ни интересам государства, ни соответствующим европейским директивам.

"Она (власть - ред.) легализует монополию компании, которая уже обвинялась в злоупотреблении монопольным положением, в неконкурентных согласованных действиях, уклонении от уплаты налогов, в финансировании терроризма и других преступлениях, которые только могут быть финансовые в Уголовном кодексе", - считает экс-член АМКУ.

Напомним, в августе Кабинет министров Украины презентовал разработанный Министерством экономического развития проект "Национального оператора на рынке табачных изделий".

Задачами "пилота" есть обычные в таких случаях цели – усиление контроля за уклонением от уплаты налогов на рынке, контрабандой и контрафактом, нелегальным производством, выполнение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС об усилении контроля за оборотом табачных изделий.

Ранее народный депутат Александр Качура заявил, что во фракции партии "Слуга народа" обсуждается вопрос отставки министра экономического развития Игоря Петрашко из-за попытки пролоббировать легализацию монополии компании "Тедис-Украина" на табачном рынке.