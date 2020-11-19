Минэкономики и Кабмин не предоставляют бизнесу поддержку, чтобы пережить коронакризис, - эксперт

Фото: Кабминет министров Украины (РБК-Украина)

Никакой поддержки от Министерства экономического развития и правительства в нынешних кризисных условиях бизнес не имеет.

Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В отличие от других стран, в Украине, по словам эксперта, бизнес не получает поддержки от государства, наоборот, происходит усиление фискализации.

"То, что делается Министерством экономики и правительством в целом, существенно отличается от примеров, которые мы видим в других странах. Нет никакого ослабления фискального давления, даже наоборот, идет усиление фискализации. Нет никаких механизмов спонсирования бизнеса с целью сохранения рабочих мест, так, как это делается во всех странах. Нет послабления налогов, в первую очередь налога на доходы физических лиц, с целью облегчения выхода бизнеса из кризиса", - сказал Пендзин.

В качестве примера он привел программу кредитования под 5-7-9%, которую разработало министерство экономического развития. Ее, по мнению эксперта, нельзя считать программой поддержки бизнеса, ведь такой шаг сработал бы в стабильно работающей экономике, а не в непредсказуемых условиях карантина. Кредиты придется возвращать, подчеркнул он.

"Все те пособия, 5-7-9%, гарантирования, - все это идет через коммерческий банк. То есть, бизнес заключает соглашения с коммерческим банком. И если завтра что-то изменится в государственном бюджете или не будут выделены средства на удешевление процентных ставок, бизнес останется с банком один-на-один по полной программе. Поэтому я бы не считал, что на сегодняшний момент это есть помощь. При нормально работающей экономике, наверное, это бы сработало. Для карантинных ограничений и пандемии это не работает", - считает эксперт.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявляла, что министр экономики Игорь Петрашко не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.