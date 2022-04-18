Минэкономики не исключает полной дерегуляции для бизнеса и после военного положения

Полную дерегуляцию бизнеса, которая стала вынужденным шагом на период войны, нужно закрепить на законодательном уровне и после отмены военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко в Facebook .

"Это же на период военного положения, а я бы хотела, чтобы мы с нашими партнерами и правительством разработали и закрепили на законодательном уровне эту полную дерегуляцию и на период после военного положения - чтобы упростить регистрационные процедуры и процедуры, необходимые для производства, для наших иностранных партнеров", - сказала она.

Сейчас задача правительства, по ее словам, вернуть большой, средний и бизнес к труду.

"Мы уже сейчас благодарны крупным металлургическим предприятиям за то, что после наших визитов, после решения точечных вопросов они начали работать. Мы действительно просим весь бизнес, который чувствует себя в безопасности, возвращаться, потому что это рабочие места, и потому что сейчас вообще переосмысливается роль бизнеса - он уже не просто бизнес, а исполнитель социальной функции большой", - сказала Свириденко.

Для упрощения работы бизнеса власть, по ее словам, решила вопрос по дерегуляции - упростила и убрала 500 необходимых разрешений.

"Сейчас их только 50 - тех, за которыми государство осуществляет контроль. Мы не осуществляем рыночный надзор, кроме контроля за ценами на социально значимые товары и на топливо, и все для того, чтобы бизнес свободно чувствовал себя и возвращался к работе", - отметила Свириденко.

Она также напомнила, что предприятия, которые чувствуют опасность во фронтовых районах, могут воспользоваться программой релокации. По ней на сайт Минэкономики поступили уже тысячи заявок.

"Мы перевезли 400 предприятий, и уже более 200 работают - для них мы обеспечиваем и помещения, и подключение, и помощь в расселении работников", - сообщила Свириденко.

Раньше она сообщала, что уряд принял постановление, которое дает возможность торговым сетям привлекать льготные кредиты на сумму до 1 млрд гривен на один год под 5%.