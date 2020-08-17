Минэкономики и экспортеры согласовали квоту на вывоз зерна

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

На экспорт пойдет 17,5 млн тонн пшеницы

Минэкономики и участники рынки зерна - аграрные ассоциации, производители, переработчики и экспортеры - подписали дополнение к зерновому меморандума. Согласно приложению, согласовано следующие экспортные цифры - 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тысяч тонн ржи.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн ", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписавшими меморандума в четвертом квартале. Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

Напомним, зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.

Как сообщало РБК-Украина, Украина установила рекорд по экспорту зерна.

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, всего в 2019 году было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).