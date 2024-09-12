Міндовкілля: забруднення в Десні рухається до Києва, але з меншою концентрацією

За його словами, наразі забруднення по річці Десна просунулось на 242 кілометри та рухається в бік Києва. Однак через розбавлення вода містить фрагментоване забруднення з меншою концентрацією.

"Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації і концентрація менша", - розповів Краснолуцький.

Він також розповів, що зараз на річці Сейм показники забору води покращуються, вона очищається, разом з тим, забруднення Десни продовжується.

"Київводоканал" повністю готовий очищати воду, аби подавати киянам воду, яке відповідає санітарним нормам. Поки що, загроз для питного водопостачання киянам немає", - підкреслив він.

Що передувало

Наприкінці серпня міський голова Вишгорода Олексій Молот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйні речовини. Ймовірно - вони спускаються з території Росії за течією. Згодом у річці Сейм також було зафіксовано перевищення допустимих рівнів забруднення.