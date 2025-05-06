Міндовкілля не допомагає промисловості у питаннях відтермінування СВАМ, - експерти

Про це свідчить той факт, що за 8 місяців до запровадження цього мита, влада навіть не звернулася до ЄС з проханням не застосувати СВАМ до України, згідно зі статтею Регламенту про форс-мажор.

"Поки Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів звітує, що «Україна продовжує активний технічний та політичний діалог з Європейською комісією щодо СВАМ», раптом виявилося, що в Єврокомісії навіть не отримували офіційного звернення з проханням про відстрочку для України. І це попри те, що Кабмін сформував робочу групу з цього питання ще у 2021 році – жодного засідання якої так і не відбулося", - вказує видання.

Представники вітчизняних підприємств неодноразово зверталися до влади з пропозицією активізувати перемовини з ЄС щодо порядку застосування СВАМ до України - адже в умовах повномасштабного вторгнення проводити декарбонізацію підприємств і сплачувати додаткове вуглецеве мито на одному рівні з європейськими виробниками бізнес просто не здатен фінансово, вказує видання.

"Тому промисловці просять владу домовитися з європейськими партнерами про відстрочку застосування СВАМ - тим паче, що наша країна має право на застосування пункту 30.7 регламенту CBAM, який передбачає можливість виключення країни з-під дії CBAM під час дії форс-мажорних обставин, до яких належить війна. Це допомогло б уникнути руйнівного впливу цього механізму на українську економіку", - наголосили в "ЕкоПолітиці".

Там підкреслили: якщо підприємства, які забезпечують надходження значної частини податків до бюджету країни, будуть змушені припинити свою діяльність, економіка України може не витримати такого дефіциту. А ось за умови застосування декларативного принципу, вітчизняні підприємства могли б звітувати ЄС про власні викиди, але не сплачували б вартість сертифікатів.

"Єврокомісія заявила, що досі жодна країна не зверталася до них із проханням щодо відстрочки у запровадженні екологічного мита СВАМ. Виникає резонне питання: а чим уже 4 роки займається робоча група з перемовин, створена Кабміном, що її члени навіть не спромоглися подати офіційне звернення до Єврокомісії із проханням про відтермінування СВАМ для України в умовах форс-мажору? І чому голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявляє про намір подати таке звернення тоді, коли до повноцінного впровадження вуглецевого мита ЄС залишається тільки 8 місяців?",, - резюмує видання.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.