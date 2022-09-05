UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Минай" и "Колос" не выявили сильнейшего в матче УПЛ с двумя пенальти

Фото: Только что закарпатцы открыли счет в матче (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершилась встреча 3-го тура Премьер-лиги между закарпатским "Минаем" и ковалевским "Колосом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Минай" – "Колос" – 1:1

Голы: Кулиев, 4 – Ориховский, 32 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Вишневский, 36 (М)

Долго команды не запрягали. Уже на 2-й минуте "хлебороб" Безбородько продавил защитника "Миная", но отпустил от себя мяч и упустил возможность открыть счет. А вот закарпатцы в ответ сразу же забили.

Гол организовала связка Горин-Кулиев. Первый из глубины правого фланга классно забросил за спину Золотову, а второй – подхватил мяч и с угла штрафной площадки точно пробил под голкипером.

"Колос" пришел в себя ближе к середине тайма. Снова в эпицентре событий оказался Безбородько. Форвард гостей сперва неплохо пробил головой после прострела Ориховского – рядом со штангой. А потом заработал на себе фол и позволил тому же Ориховскому сравнять счет с 11-метровой отметки.

"Минай" мог восстановить преимущество в один мяч за четыре минуты. Однако Вишневский оказаться в объятиях партнеров после пенальти не сумел. Его выстрел после нарушения правил на Кулиеве приняла на себя штанга...

В дебюте второго тайма закарпатцы не использовали еще один момент. Это Кулиев перспективно подал с левого фланга, но Волынец потянул в углу ворот хороший удар Твердохлеба головой!

А ближе к финальному свистку к победе ближе были уже ковалевцы. Ориховский отважился мощно пробить под перекладину на входе в штрафную, но его удар парировал Бандура. Лысенко же сыграть на добивании не смог.

В конце концов, несмотря на желание обоих коллективов, больше в этот день никто не забил. Ничья позволила "Минаю" набрать первое очко в сезоне и оставить позади сенсационных аутсайдеров из "Ворсклы" и "Динамо", а также львовский "Рух".

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию РБ "Лейпциг" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛ