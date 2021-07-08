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"Минай" должен заменить "Олимпик" в УПЛ

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Четверг 08 июля 2021 21:27
"Минай" должен заменить "Олимпик" в УПЛ Фото: игроки "Миная" в сезоне-2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Минай", скорее всего, заменит "Олимпик" в новом сезоне Премьер-лиги. В клубе готовы к продолжению выступлений в УПЛ.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Согласно регламенту, именно клуб из Закарпатья является основным претендентом на замену "Олимпика", который сегодня подтвердил свое снятие с чемпионата и остановку деятельности.

Как заявил ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, им известно о готовности соблюсти все требования для клуба высшего дивизиона в "Минае". Кроме этого, "Минай" имеет аттестат УПЛ на сезон-2021/22.

В самом "Минае" также заявляют о готовности быстро перестроить подготовку и укомплектацию команды под уровень УПЛ, когда будет принято решение о включении клуба в чемпионат.

"Готовы ли играть в УПЛ? Если возникнет такая ситуация – да. К тому же, мы успешно прошли процедуру аттестации на участие в премьер-лиге сезона 2021/22", - заявил гендиректор "Миная" Артем Письменный в комментарии Sport Arena.

"Минай" по итогу прошлого сезона вылетел из УПЛ по спортивному принципу, заняв последнее 14-е место. Некоторое время судьба клуба была неясна, учитывая перспективу играть в Первой лиге.

Для "Миная" следующий сезон будет вторым в УПЛ. В первом туре закарпатцы сыграют с "Динамо" и дальше будут просто играть весь календарь, который был запланирован для "Олимпика" после жеребьевки.

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