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"Минай" повинен замінити "Олімпік" в УПЛ

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Четвер 08 липня 2021 21:27
"Минай" повинен замінити "Олімпік" в УПЛ Фото: гравці "Миная" в сезоні-2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Минай", швидше за все, замінить "Олімпік" в новому сезоні Прем'єр-Ліги. У Клубі готові до продовження виступів в УПЛ.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Згідно з регламентом, саме клуб із Закарпаття є основним претендентом на заміну "Олімпіка", який сьогодні підтвердив своє зняття з чемпіонату і зупинку діяльності.

Як заявив раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, їм відомо про готовність дотримати всі вимоги для клубу вищого дивізіону в "Минаї". Крім цього, "Минай" має атестат УПЛ на сезон-2021/22.

У самому "Мінаї" також заявляють про готовність швидко перебудувати підготовку і укомплектацію команди під рівень УПЛ, коли буде ухвалене рішення про включення клубу в чемпіонат.

"Чи готові грати в УПЛ? Якщо виникне така ситуація - так. До того ж, ми успішно пройшли процедуру атестації на участь у прем'єр-лізі сезону 2021/22", - заявив гендиректор "Миная" Артем Письменний у коментарі Sport Arena.

"Минай" за підсумком минулого сезону вилетів з УПЛ за спортивним принципом, зайнявши останнє 14-е місце. Деякий час доля клубу була неясна, враховуючи перспективу грати в Першій лізі.

Для "Миная" наступний сезон буде другим в УПЛ. У першому турі закарпатці зіграють з "Динамо" і далі будуть просто грати весь календар, який був запланований для "Олімпіка" після жеребкування.

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