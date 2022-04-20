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В МинАП прогнозируют высокие цены на зерновые в течение 3-5 лет из-за российского вторжения

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Украина, Среда 20 апреля 2022 11:44
В МинАП прогнозируют высокие цены на зерновые в течение 3-5 лет из-за российского вторжения Фото: министр аграрной политики Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за военного вторжения России в Украину высокие цены на зерновые будут держаться 3-5 лет. Это скажется на странах, импортирующих продовольствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой интервью министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского итальянскому интернет-изданию Adnkronos.

"Война в Украине нарушила рыночный баланс, поэтому надо быть готовыми к тому, что цены на продовольствие будут расти. Это будет продолжаться, пока снова не восстановится нормальный баланс спроса и предложения. Сегодня предложение на мировых рынках зерна значительно упало. И не исключено, что высокие цены на зерновые будут сохраняться еще 3-5 лет", - сказал он.

Сольский отметил, что в Украине посевы уменьшатся на 20-30% по сравнению с прошлым годом. "Препятствия, вызванные военными действиями, могут привести к снижению качества посевов и урожайности с гектара. По предварительным данным, около 20-30% площади пахотных земель могут остаться не засеянными. Точная цифра будет известна в конце мая, когда посевная кампания завершится", - сообщил он.

Что касается экспорта, то в этом году Украина должна была экспортировать 20 млн тонн пшеницы из прошлогоднего урожая на мировые рынки, но сделать это сложно, поскольку морские порты заблокированы. В среднем в месяц мы экспортировать более 5 млн тонн зерновых, в марте - 1,4 млн тонн, среди них 200 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

"В ближайшее время сохраняется сложность экспорта, которая, очевидно, также скажется на странах, в которые должно было быть направлено зерно", - добавил министр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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