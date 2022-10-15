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У Мінагрополітики пояснили стрибок цін на яйця

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Україна, Субота 15 жовтня 2022 11:40
У Мінагрополітики пояснили стрибок цін на яйця Фото: тільки за один місяць яйця подорожчали на чверть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Проблема з подорожчанням яєць пов’язана, по-перше зі знищенням птахофабрик (зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях), по-друге, з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

Водночас він заявив, що ціни на яйця найближчим часом "вирівняються".

За його словами, підстав для суттєвого здорожчання соняшникової олії, цукру та яєць немає. Навпаки у листопаді українці побачать "певну стабілізацію продовольчих цін".

Стосовно соняшникової олії, то аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік 9,5 млн тонн. "Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути", - сказав Дмитрасевич.

Так само, за його словами, ціна на цукор не повинна занадто сильно зрости. Аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка, що трохи менше проти минулого року – 224 тис га. З зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру. "Дефіциту цукру не буде, як і його суттєвого здорожчання", - повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

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