В Минагрополитики объяснили, что посевная кампания начнется там, где это возможно

В Украине посевная кампании 2022 года начнется там, где это возможно с учетом боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики Романа Лещенко во время телемарафона .

По словам министра, нет другого варианта, кроме как идти и сеять.

"Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев такое, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и имеем четкое понимание, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства", - сказал он.

Однако, позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.

Также министр рассказал о новых правилах экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения. Они помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине и удовлетворить потребности населения.

В частности, запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Можно экспортировать при условии декларативного лицензирования: пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и масло подсолнечное.

Министр добавил, что государство возьмет на себя роль оператора на рынке, учитывая сложную ситуацию с портовой инфраструктурой.