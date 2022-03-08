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В Минагрополитики объяснили, что посевная кампания начнется там, где это возможно

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Вторник 08 марта 2022 05:37
В Минагрополитики объяснили, что посевная кампания начнется там, где это возможно Посевная компания в Украине начнется там, где это возможно (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине посевная кампании 2022 года начнется там, где это возможно с учетом боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики Романа Лещенко во время телемарафона.

По словам министра, нет другого варианта, кроме как идти и сеять.

"Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев такое, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и имеем четкое понимание, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства", - сказал он.

Однако, позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.

Также министр рассказал о новых правилах экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения. Они помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине и удовлетворить потребности населения.

В частности, запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Можно экспортировать при условии декларативного лицензирования: пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и масло подсолнечное.

Министр добавил, что государство возьмет на себя роль оператора на рынке, учитывая сложную ситуацию с портовой инфраструктурой.

Ранее мы сообщали, что Херсонская область из-за действий оккупантов под угрозой экологической катастрофы.

Также мы писали, что в Украине создали онлайн-карту магазинов, которые открыты во время войны.

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Министерство аграрной политики
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