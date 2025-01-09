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У Мінагрополітики назвали область України з найвищою вартістю землі

Україна, Четвер 09 січня 2025 08:49
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У Мінагрополітики назвали область України з найвищою вартістю землі Фото: найвища вартість землі - в Івано-Франківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом 2024 року в Україні продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га. Середня вартість 1 га становила 46 678 гривень (1 163 долари).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

За даними міністерства, найвища середня ціна була зафіксована у Івано-Франківській (89 744 гривні), Львівській (71 390 гривень) та Полтавській (66 232 гривні) областях.

Найнижча середня ціна у Запорізькій (33 981 гривня), Миколаївській (34 033 гривні) та Сумській (34 936 гривень) областях.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення її власниками було скасовано 1 липня 2021 року.

Загальна площа земель, на які поширювався мораторій, - 17,5 млн га. З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 було продано 604 тисяч га (198 337 ділянок).

З моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25 157 ділянок (78 307 га), середня ціна 1 га - 62 656 гривень (1 561 долар). Фізичні особи викупили 81 512 ділянок (242 353 га), середня ціна 1 га - 41 510 гривень (1 034 долари).

За даними міністерства у 2024 році обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію.

Нагадаємо, до 1 січня 2024 року купувати землю могли лише фізичні особи з лімітом до 100 га. З 1 січня 2024 року було збільшено ліміти та коло покупців. Максимальний розмір ділянки для купівлі збільшено до 10 тисяч гектарів, купувати землю можуть не лише фізичні, а й юридичні особи.

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Міністерство аграрної політики
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