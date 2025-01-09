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В Минагрополитики назвали область Украины с самой высокой стоимостью земли

Украина, Четверг 09 января 2025 08:49
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В Минагрополитики назвали область Украины с самой высокой стоимостью земли Фото: самая высокая стоимость земли - в Ивано-Франковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение 2024 года в Украине продано 106 669 земельных участков общей площадью 320 660 га. Средняя стоимость 1 га составила 46 678 гривен (1 163 доллара).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным министерства, самая высокая средняя цена была зафиксирована в Ивано-Франковской (89 744 гривны), Львовской (71 390 гривен) и Полтавской (66 232 гривны) областях.

Самая низкая средняя цена в Запорожской (33 981 гривна), Николаевской (34 033 гривны) и Сумской (34 936 гривен) областях.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения ее владельцами был отменен 1 июля 2021 года.

Общая площадь земель, на которые распространялся мораторий, - 17,5 млн га. С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 было продано 604 тысяч га (198 337 участков).

С момента отмены моратория юридические лица выкупили 25 157 участков (78 307 га), средняя цена 1 га - 62 656 гривен (1 561 доллар). Физические лица выкупили 81 512 участков (242 353 га), средняя цена 1 га - 41 510 гривен (1 034 доллара).

По данным министерства в 2024 году объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория.

Напомним, до 1 января 2024 года покупать землю могли только физические лица с лимитом до 100 га. С 1 января 2024 года были увеличены лимиты и круг покупателей. Максимальный размер участка для покупки увеличен до 10 тысяч гектаров, покупать землю могут не только физические, но и юридические лица.

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Министерство аграрной политики
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