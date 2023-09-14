В Мінагро розповіли, чого очікувати від цін на овочі в Україні

Українцям не варто очікувати стрімкого зростання цін на овочі в осінній період, як це було минулого року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький

За його словами, аграрії у західних, центральних та північних регіонів України почали системно вирощувати овочі.

"Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути", - сказав він.

Висоцький зауважив, що попри війну наразі вкладаються великі інвестиції в переробну галузь. Декілька десятків заводів у межах цього року вже запустилися, або перебувають на етапі запуску.

Ціни в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

У 2022 році інфляція становила 26,%.

Через зниження інфляції Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22,0% до 20,0% річних з 15 вересня 2023 року.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

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