Минагро расширило перечень агрокомпаний, претендующих на льготный газ, - Буславец

Министерство аграрной политики расширило список компаний, которые могут претендовать на "социальный" газ по льготной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главы министерства энергетики Ольги Буславец.

"Приказом Минагрополитики от 18.01.2022 количество льготников расширено с предыдущих 6803 до 6851 предприятия", - сообщила она.

Следуя примеру производителей продовольственных товаров, стеклопроизводители также обратились к правительству за помощью, в том числе о предоставлении доступа предприятиям стекольной промышленности к аукционам по продаже природного газа по льготным ценам, отметила экс-министр.

По ее информации, 17-20 января состоялись торги по продаже "льготного" газа. По результатам четырех аукционов со снабжением, в январе-феврале реализовано чуть более 9 млн куб. м.