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У Мін'юсті звернулися до українців щодо обмеження держпослуг без військового квитка

Київ, Середа 19 червня 2024 09:21
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У Мін'юсті звернулися до українців щодо обмеження держпослуг без військового квитка Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Міністерстві юстиції назвали фейками повідомлення з соцмереж про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть обмежуватися без військово-облікових документів. Українців закликали не вірити фейкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську у Facebook.

"У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО", - зазначив міністр.

Глава Мін'юсту додав, що окремі послуги уже обмежені без надання військово-облікових документів, а окремі будуть обмежуватись, але не за списками, "опублікованими та придуманими Telegram-каналами".

Міністр закликав українців не вірити подібній інформації у соціальних мережах та закликав стежити за нормативно-правовими актами.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язані українці повинні до 16 липня оновити свої облікові дані. Це можна зробити онлайн через застосунок "Резерв+", а також у ТЦК та ЦНАПах.

Крім того, у застосунку "Резерв+" з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що в Україні будуть обмежувати надання державних послуг без військово-облікових документів. За його словами, мова йде про сотні держпослуг.

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