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В Минюсте обратились к украинцам по ограничению госуслуг без военного билета

Киев, Среда 19 июня 2024 09:21
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В Минюсте обратились к украинцам по ограничению госуслуг без военного билета Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве юстиции назвали фейками сообщения из соцсетей о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут ограничиваться без военно-учетных документов. Украинцев призывали не верить фейкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську в Facebook.

"В Telegram-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГСов). Это классический фейк и ИПСО", - отметил министр.

Глава Минюста добавил, что отдельные услуги уже ограничены без предоставления военно-учетных документов, а некоторые будут ограничиваться, но не по спискам, "опубликованным и придуманным Telegram-каналами".

Министр призвал украинцев не верить подобной информации в социальных сетях и призвал следить за нормативно правовыми актами.

Что этому предшествовало

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные до 16 июля. Это можно сделать онлайн через приложение "Резерв+", а также в ТЦК и ЦПАУ.

Кроме того, в приложении "Резерв+" появился Qr-код, являющийся аналогом бумажных военно-учетных документов.

Ранее министр юстиции Денис Малюська отмечал, что в Украине будут ограничивать предоставление государственных услуг без военно-учетных документов. По его словам, речь идет о сотнях госуслуг.

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