У Мін'юсті розповіли, коли запрацює міжнародний реєстр збитків від агресії РФ

"Ми вже перейшли від політичних декларацій до документів, що юридично зобов’язують. Власне, договір, підписаний у Рейк’явіку, - це документ, що покладає певні обов’язки на країни-підписанти", - повідомила Мудра.

На сьогодні триває процедура створення органів управління такого Договору. Це буде міжнародна організація, в якій буде працювати:

секретаріат, який займатиметься збором інформації про докази завданих збитків;

правління, яке верифікуватиме зібрані докази і включатиме заявки до реєстру;

конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників Договору, призначатиметься виконавчим директором і ухвалюватиме правила та процедури роботи Реєстру збитків.

Реєстр включатиме заявки всіх постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу за цими заявками. Уже наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка компетентно розглядатиме такі заявки та присуджуватиме суми відшкодування збитків.

"Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював із серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації", - зазначила Мудра.

За її словами, в Євросоюзі було створено робочу групу з розгляду можливості використання заморожених російських активів для відновлення України.

"Першим нагальним питанням є сформувати розуміння, де такі активи зосереджені, в яких юрисдикціях і в яких сумах. Адже все, чим ми оперуємо на сьогодні, це відкриті дані з самого Центробанку Росії, які були опубліковані на початку 2022 року. Якщо ми говоримо про суверенні активи, а це близько 300 млрд доларів, то це дані, опубліковані ними ж", - додала заступник міністра.