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У Мін'юсті пояснили, як рішення трибуналу по РФ може допомогти з конфіскацією активів

Архівне фото: рішення трибуналу по РФ може допомогти з конфіскацією активів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Заморожені активи Росії можуть бути конфісковані в разі визнання винуватості РФ у вчиненні акту агресії проти України рішенням трибуналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Інну Богатих в ефірі національного телемарафону.

За її словами, шляхів для конфіскації російських активів може бути кілька.

"У тому числі це може бути рішення і трибуналу, над створенням якого також працюють", - сказала чиновниця.

Вона додала, що РФ необхідно визнати винною у скоєнні акту агресії проти України та заподіяння збитків судовими рішеннями. 

У такому випадку активи можна буде конфіскувати і це може торкнутися осіб, яких також визнають винними у скоєнні акту агресії.

Конфіскація російських активів

Варто нагадати, що країни Заходу заморозили близько 300 млрд доларів активів РФ після початку війни в Україні, але так і не зважилися на їхню конфіскацію.

Учора міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що Євросоюз має багато причин, через які не конфіскує заморожені російські активи, однією з яких є побоювання з приводу стабільності євро.

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