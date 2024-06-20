У Мін'юсті пояснили, як рішення трибуналу по РФ може допомогти з конфіскацією активів

Заморожені активи Росії можуть бути конфісковані в разі визнання винуватості РФ у вчиненні акту агресії проти України рішенням трибуналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Інну Богатих в ефірі національного телемарафону.

За її словами, шляхів для конфіскації російських активів може бути кілька.

"У тому числі це може бути рішення і трибуналу, над створенням якого також працюють", - сказала чиновниця.

Вона додала, що РФ необхідно визнати винною у скоєнні акту агресії проти України та заподіяння збитків судовими рішеннями.

У такому випадку активи можна буде конфіскувати і це може торкнутися осіб, яких також визнають винними у скоєнні акту агресії.

Конфіскація російських активів

Варто нагадати, що країни Заходу заморозили близько 300 млрд доларів активів РФ після початку війни в Україні, але так і не зважилися на їхню конфіскацію.