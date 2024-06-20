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В Минюсте объяснили, как решение трибунала по РФ может помочь с конфискацией активов

Четверг 20 июня 2024 17:14
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В Минюсте объяснили, как решение трибунала по РФ может помочь с конфискацией активов Архивное фото: решение трибунала по РФ может помочь с конфискацией активов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Замороженные активы России могут быть конфискованы в случае признания виновности РФ в совершении акта агрессии против Украины решением трибунала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра юстиции Украины Инну Богатых в эфире национального телемарафона.

По ее словам, путей для конфискации российских активов может быть несколько.

"В том числе это может быть решение и трибунала, над созданием которого также работают", - сказала чиновница.

Она добавила, что РФ необходимо признать виновной в совершении акта агрессии против Украины и причинении ущерба судебными решениями.

В таком случае активы можно будет конфисковать и это может коснуться лиц, которых также признают виновными в совершении акта агрессии.

Конфискация российских активов

Стоит напомнить, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов активов РФ после начала войны в Украине, но так и не решились на их конфискацию.

Вчера министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что у Евросоюза много причин, по которым не конфискует замороженные российские активы, одной из которых является опасение по поводу стабильности евро.

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