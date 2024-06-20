В Минюсте объяснили, как решение трибунала по РФ может помочь с конфискацией активов
Замороженные активы России могут быть конфискованы в случае признания виновности РФ в совершении акта агрессии против Украины решением трибунала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра юстиции Украины Инну Богатых в эфире национального телемарафона.
По ее словам, путей для конфискации российских активов может быть несколько.
"В том числе это может быть решение и трибунала, над созданием которого также работают", - сказала чиновница.
Она добавила, что РФ необходимо признать виновной в совершении акта агрессии против Украины и причинении ущерба судебными решениями.
В таком случае активы можно будет конфисковать и это может коснуться лиц, которых также признают виновными в совершении акта агрессии.
Конфискация российских активов
Стоит напомнить, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов активов РФ после начала войны в Украине, но так и не решились на их конфискацию.
Вчера министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что у Евросоюза много причин, по которым не конфискует замороженные российские активы, одной из которых является опасение по поводу стабильности евро.
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