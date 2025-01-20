Мін'юст завершив роботу з відновлення держреєстрів після кібератаки РФ, - Стефанішина

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Це значить, що державні реєстри знову готові працювати. Росіяни не досягли своєї мети. Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів", - написала Стефанішина.

За її словами, вже відбувся фінальний крок - актуалізація даних внесених за час відновлення, чим вже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Вона зауважила, що дані українців не були втрачені.

Також кібератака вплинула на те, що буде впроваджено системні зміни.

Перше – це відповідальність. Було припинено співпрацю з керівником ДП "Національні інформаційні системи". Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Також було проведено аудит НАІС. Окрім того, триває службове розслідування.

Друге - це посилення захисту. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №11290. Тому буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців.

Стефанішина зауважила, що це буде частиною "Пентагону для державних реєстрів", Однак це лише частина плану з посилення.

Третє - це міжнародна співпраця. Буде залучено досвід від партнерів, та проведено відповідну експертизу.

Що передувало У грудні минулого року віце-прем’єр Ольга Стефанішина повідомила про кібератаку на державні реєстри, через яку було зупинено роботу Єдиного та Державних реєстрів, що належать Міністерству юстиції. За її словами, атаку здійснили російські хакери, а на відновлення реєстрів знадобиться приблизно два тижні.

Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.