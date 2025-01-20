Минюст завершил работу по восстановлению госреестров после кибератаки РФ, - Стефанишина

Министерство юстиции завершило работу по восстановлению государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. Проводится служебное расследование.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Восстановлена инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. Это значит, что государственные реестры снова готовы работать. Россияне не достигли своей цели. Мы шаг за шагом восстановили ключевые реестры для нотариусов, затем ГРАГС, ЕГР, и вот завершена работа по восстановлению последней части реестров", - написала Стефанишина.

По ее словам, уже состоялся финальный шаг - актуализация данных внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Она отметила, что данные украинцев не были потеряны.

Также кибератака повлияла на то, что будут внедрены системные изменения.

Первое - это ответственность. Было прекращено сотрудничество с руководителем ГП "Национальные информационные системы". Уголовное производство, которое было открыто сразу же после атаки, до сих пор продолжается. Также был проведен аудит НАИС. Кроме того, продолжается служебное расследование.

Второе - это усиление защиты. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11290. Поэтому будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев.

Стефанишина отметила, что это будет частью "Пентагона для государственных реестров", однако это лишь часть плана по усилению.

Третье - это международное сотрудничество. Будет привлечен опыт от партнеров, и проведена соответствующая экспертиза.

Что предшествовало В декабре прошлого года вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила о кибератаке на государственные реестры, из-за которой была остановлена работа Единого и Государственных реестров, принадлежащих Министерству юстиции. По ее словам, атаку совершили российские хакеры, а на восстановление реестров понадобится примерно две недели.

Подробно о кибератаке - в материале РБК-Украина.