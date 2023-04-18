Мін'юст США звинуватив ряд росіян у поширенні пропаганди в країні

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в Міністерстві юстиції США.

За даними відомства, у штаті Флорида було звинувачено чотирьох громадян США та трьох росіян у роботі від імені російського уряду. Підозрюється, що звинувачені діяли як незареєстровані незаконні агенти російського уряду, сіяли розбрат і поширювали проросійську пропаганду. Вони брали участь у таємному фінансуванні та керуванні кандидатами на місцеві посади в Сполучених Штатах.

Крім того, в окремій справі в окрузі Колумбія було розкрито кримінальну справу за звинуваченням росіянки Наталії Бурлінової у змові з офіцером ФСБ з метою діяти як нелегальний агент Росії в Сполучених Штатах.

"Департамент без вагань викриватиме та переслідуватиме тих, хто сіє розбрат і корумпує вибори в США на службі ворожих іноземних інтересів, незалежно від того, чи є винуватцями громадяни США чи іноземні особи за кордоном", - сказано в повідомленні.