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Мін'юст США звинуватив ряд росіян у поширенні пропаганди в країні

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США, Вівторок 18 квітня 2023 20:57
Мін'юст США звинуватив ряд росіян у поширенні пропаганди в країні Фото: Мін'юст США звинуватив ряд росіян у поширенні пропаганди в країні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки висунули звинувачення ряду росіян щодо проведення у країні кампанії з надання впливу в інтересах РФ.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в Міністерстві юстиції США.

За даними відомства, у штаті Флорида було звинувачено чотирьох громадян США та трьох росіян у роботі від імені російського уряду. Підозрюється, що звинувачені діяли як незареєстровані незаконні агенти російського уряду, сіяли розбрат і поширювали проросійську пропаганду. Вони брали участь у таємному фінансуванні та керуванні кандидатами на місцеві посади в Сполучених Штатах.

Крім того, в окремій справі в окрузі Колумбія було розкрито кримінальну справу за звинуваченням росіянки Наталії Бурлінової у змові з офіцером ФСБ з метою діяти як нелегальний агент Росії в Сполучених Штатах.

"Департамент без вагань викриватиме та переслідуватиме тих, хто сіє розбрат і корумпує вибори в США на службі ворожих іноземних інтересів, незалежно від того, чи є винуватцями громадяни США чи іноземні особи за кордоном", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні.

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