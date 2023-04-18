Минюст США обвинил ряд россиян в распространении пропаганды в стране

По данным ведомства, в штате Флорида были обвинены четыре гражданина США и три россиянина в работе от имени российского правительства. Подозревается, что обвиняемые действовали как незарегистрированные незаконные агенты российского правительства, сеяли раздор и распространяли пророссийскую пропаганду. Они участвовали в тайном финансировании и управлении кандидатами на местные должности в Соединенных Штатах.

Кроме того, по отдельному делу в округе Колумбия было возбуждено уголовное дело по обвинению россиянки Натальи Бурлиновой в сговоре с офицером ФСБ с целью действовать как нелегальный агент России в Соединенных Штатах.

"Департамент без колебаний будет разоблачать и преследовать тех, кто сеет раздор и коррумпирует выборы в США на службе враждебных иностранных интересов, независимо от того, являются ли виновниками граждане США или иностранные лица за рубежом", - говорится в сообщении.