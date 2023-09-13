Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена

Ілон Маск міг порушити постанову Федеральної торгової комісії США і поставив під загрозу конфіденційність і безпеку в соціальній мережі Х (раніше Twitter).

Про це заявило Міністерство юстиції США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Зазначається, що позов було подано 11 вересня від імені Федеральної торгової комісії (FTC).

"Ілон Маск здійснював ретельний контроль над X Corp. і іноді давав співробітникам накази, які могли поставити під загрозу конфіденційність і безпеку даних", - пояснили в Мін'юсті США.

Також Федеральна торгова комісія провела розслідування і встановила хаотичну обстановку в компанії, через що виникли серйозні питання, чи забезпечував Маск та інші менеджери дотримання вимог до X Corp.

Twitter після купівля Ілоном Маском

За даними видання Bloomberg, Twitter втричі впав у ціні, після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд доларів в жовтні 2022 року. Зазначається, що до втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту.

У дослідженні Єврокомісії йдеться, попри добровільні зобов'язання найбільших компаній соцмереж, включно з Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає і важливу роль в цьому відіграв Twitter Ілона Маска.

Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск отримав кредит від компанії SpaceX, якою він керує в розмірі 1 млрд доларів в той час, коли купував Twitter за 44 млрд.