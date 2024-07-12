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Мільйонів фунтів із хвостиком на всіх. Скільки заробили українці на Вімблдоні-2024

Фото: Еліна Світоліна заробила вдвічі більше за Марту Костюк (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні тенісисти на чолі з Еліною Світоліною заробили цьогоріч на Вімблдонському турнірі понад 1,2 млн фунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

Найтитулованіша українка дісталася до чвертьфіналу змагань, де програла казахській тенісистці Рибакіній. Такий поступ Світоліної дозволив їй збагатитися на 375 тисяч фунтів.

Другою у списку стала перша ракетка України Марта Костюк. Вона дійшла до третього раунду змагань в одичному та парному розрядах, тож заробила 164 тисячі фунтів. Натомість Даяна Ястремська теж зіграла в 1/16 фіналу, але поступилася на старті міксту, тому зупинилася на 153-х тисячах.

Понад півсотні тисячі фунтів заробили ще 5 тенісисток. Зокрема, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур отримають по 93 тисячі, випередивши досвідченіших Ангеліну Калініну (67,875 тисяч) та Лесю Цуренко (60). Найменші заробітки в тріо Анастасії Соболєвої, Віталія Сачка та Іллі Марченка (по 15 тисяч).

Тріумфатор турніру в одиночному розряді заробить 2,7 млн. Тим часом фіналісти змагань збагатяться на 1,4 млн фунтів. Щоправда, левову частку призових (40-45%) спортсменам доведеться залишити в Сполученому Королівстві через податки.

До слова, напередодні Крейчікова вибила Рибакіну на шляху до фіналу Вімблдона-2024.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна ЯстремськаУимблдон