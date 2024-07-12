Мільйонів фунтів із хвостиком на всіх. Скільки заробили українці на Вімблдоні-2024

Найтитулованіша українка дісталася до чвертьфіналу змагань, де програла казахській тенісистці Рибакіній. Такий поступ Світоліної дозволив їй збагатитися на 375 тисяч фунтів.

Другою у списку стала перша ракетка України Марта Костюк. Вона дійшла до третього раунду змагань в одичному та парному розрядах, тож заробила 164 тисячі фунтів. Натомість Даяна Ястремська теж зіграла в 1/16 фіналу, але поступилася на старті міксту, тому зупинилася на 153-х тисячах.

Понад півсотні тисячі фунтів заробили ще 5 тенісисток. Зокрема, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур отримають по 93 тисячі, випередивши досвідченіших Ангеліну Калініну (67,875 тисяч) та Лесю Цуренко (60). Найменші заробітки в тріо Анастасії Соболєвої, Віталія Сачка та Іллі Марченка (по 15 тисяч).

Тріумфатор турніру в одиночному розряді заробить 2,7 млн. Тим часом фіналісти змагань збагатяться на 1,4 млн фунтів. Щоправда, левову частку призових (40-45%) спортсменам доведеться залишити в Сполученому Королівстві через податки.