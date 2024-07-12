Миллион фунтов с хвостиком на всех. Сколько заработали украинцы на Уимблдоне-2024

Ведущие отечественные теннисисты во главе с Элиной Светолиной заработали в этом году на Уимблдонском турнире свыше 1,2 млн фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU .

Самая титулованная украинка добралась до четвертьфинала соревнований, где проиграла казахской теннисистке Рыбакиной. Такое продвижение Светолиной позволило ей обогатиться на 375 тысяч фунтов.

Второй в списке стала первая ракетка Украины Марта Костюк. Она дошла до третьего раунда соревнований в одиночном и парном разрядах и заработала 164 тысячи фунтов. Даяна Ястремская тоже сыграла в 1/16 финала, но уступила на старте микста, поэтому остановилась на 153-х тысячах.

Более полусотни тысяч фунтов заработали еще 5 теннисисток. В частности, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур получат по 93 тысячи, опередив более опытных Ангелину Калинину (67,875 тысяч) и Лесю Цуренко (60). Наименьшие заработки у трио Анастасии Соболевой, Виталия Сачко и Ильи Марченко (по 15 тысяч).

Триумфатор турнира в одиночном разряде заработает 2,7 млн. Тем временем финалисты соревнований обогатятся на 1,4 млн фунтов. Правда, львиную долю призовых (40-45%) спортсменам придется оставить в Соединенном Королевстве из-за налогов.