ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Миллион фунтов с хвостиком на всех. Сколько заработали украинцы на Уимблдоне-2024

Лондон, Пятница 12 июля 2024 11:30
UA EN RU
Миллион фунтов с хвостиком на всех. Сколько заработали украинцы на Уимблдоне-2024 Фото: Элина Свитолина заработала вдвое больше Марты Костюк (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие отечественные теннисисты во главе с Элиной Светолиной заработали в этом году на Уимблдонском турнире свыше 1,2 млн фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

Самая титулованная украинка добралась до четвертьфинала соревнований, где проиграла казахской теннисистке Рыбакиной. Такое продвижение Светолиной позволило ей обогатиться на 375 тысяч фунтов.

Второй в списке стала первая ракетка Украины Марта Костюк. Она дошла до третьего раунда соревнований в одиночном и парном разрядах и заработала 164 тысячи фунтов. Даяна Ястремская тоже сыграла в 1/16 финала, но уступила на старте микста, поэтому остановилась на 153-х тысячах.

Более полусотни тысяч фунтов заработали еще 5 теннисисток. В частности, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур получат по 93 тысячи, опередив более опытных Ангелину Калинину (67,875 тысяч) и Лесю Цуренко (60). Наименьшие заработки у трио Анастасии Соболевой, Виталия Сачко и Ильи Марченко (по 15 тысяч).

Триумфатор турнира в одиночном разряде заработает 2,7 млн. Тем временем финалисты соревнований обогатятся на 1,4 млн фунтов. Правда, львиную долю призовых (40-45%) спортсменам придется оставить в Соединенном Королевстве из-за налогов.

К слову, накануне Крейчикова выбила Рыбакину по пути в финал Уимблдона-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Уимблдон
NEWS
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет