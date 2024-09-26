Мільярди на машини: стало відомо, скільки українці витратили на нові авто

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW – понад 2,149 млрд грн.

На другому місці розташувалась Toyota, дилери якої отримали 2,142 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz з результатом у 1,2 млрд грн. Автомобілі Volkswagen "продались" на понад 948 млн грн – це заслужене четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Audi з результатом 752 млн грн.

Окрім того, у ТОП-10 марок нових авто, які обирали українці у серпні, також потрапили Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan. Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легкових авто на суму 82,4 млрд гривень, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.