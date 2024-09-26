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Мільярди на машини: стало відомо, скільки українці витратили на нові авто

Фото: стало відомо, скільки українці витратили на нові авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українці у серпні витратили на придбання нових автомобілів майже 15 млрд гривень. Зазначається, що це приблизно на 45% більше, ніж у серпні минулого року та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW – понад 2,149 млрд грн.

На другому місці розташувалась Toyota, дилери якої отримали 2,142 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz з результатом у 1,2 млрд грн. Автомобілі Volkswagen "продались" на понад 948 млн грн – це заслужене четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Audi з результатом 752 млн грн.

Окрім того, у ТОП-10 марок нових авто, які обирали українці у серпні, також потрапили Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan. Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легкових авто на суму 82,4 млрд гривень, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

 

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