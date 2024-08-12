Мільярди банкнот доларів і євро надходять до Росії попри санкції, - Reuters

Митні дані, отримані від комерційного постачальника, який реєструє та збирає інформацію, показують, що готівка була перевезена до Росії з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не ввели обмежень на торгівлю з Росією. Країна походження більше половини загальної суми не вказана.

Раніше не опубліковані дані показують, що Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і демонструють, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть незважаючи на те, що Москва прагне скоротити свою залежність від твердих валют.

У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафами фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і ввів санкції проти компаній із третіх країн на 2023 та 2024 роки.

Китайський юань обігнав долар США і став найбільш важливою іноземною валютою в Москві, хоча зберігаються значні проблеми з платежами.

Дмитро Польовий, керівник інвестиційного відділу Astra Asset Management в Росії, зазначив, що багато росіян, як і раніше, хочуть мати готівкову іноземну валюту для поїздок за кордон, а також для невеликого імпорту та внутрішніх заощаджень. "Для приватних осіб долар, як і раніше, залишається надійною валютою", - сказав він агентству Reuters.

Росія почала називати долар і євро "токсичними" у 2022 році, оскільки масштабні санкції відрізали їй доступ до світової фінансової системи, що ускладнило платежі та торгівлю. Близько 300 млрд доларів валютних резервів Банку Росії у Європі було заморожено.

Митні записи охоплюють період з березня 2022 року по грудень 2023 року, і агентству Reuters не вдалося отримати доступ до свіжих даних.

Документи показали сплеск імпорту готівки безпосередньо перед вторгненням. У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року до Росії надійшло 18,9 млрд доларів і євро банкнот.

Деніел Пікард, керівник групи з міжнародної торгівлі та національної безпеки в американській юридичній фірмі Buchanan Ingersoll & Rooney, заявив, що різке зростання постачань перед вторгненням свідчить про те, що деякі росіяни хотіли захистити себе від можливих санкцій.

Обмежені потоки

Центральний банк Росії оперативно обмежив видачу готівкової іноземної валюти фізичним особам після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль, що слабшає. За даними, з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено всього 98 млн доларів у доларових та євробанкнотах.

Приплив іноземної валюти, навпаки, був набагато вищим. Найбільшим декларантом іноземної валюти була маловідома компанія Aero-Trade, яка пропонує послуги безмитної торгівлі в аеропортах та на борту літаків. За цей період вона задекларувала близько 1,5 млрд доларів у купюрах.

Aero-Trade зареєструвала 73 постачання по 20 млн доларів або євро кожна, всі з яких були митно оформлені в московському аеропорту Домодєдово. Постачання були описані в митних деклараціях як обмін або виторг від торгівлі на борту. У більшості випадків Aero-Trade була вказана лише як декларант, організація, яка готує та подає митну документацію.

Згідно з митними записами, одну партію на 20 млн євро, оброблену Aero-Trade, було імпортовано у лютому минулого року Yves Rocher Vostok, дочірньою компанією французької косметичної групи Yves Rocher, яка досі керує десятками магазинів у Росії. У даних не вказано ні країну походження, ні назву постачальника.

Золото, зброя, банківська справа

За даними митних записів та джерела, знайомого з транзакціями, більше чверті з 2,27 млрд доларів у банкнотах було імпортовано банками, більша частина з них була використана як оплата за дорогоцінні метали.

Декілька російських банків отримали готівку на суму 580 млн. доларів з-за кордону в період з березня 2022 року по грудень 2023 року і експортували приблизно еквівалентні обсяги дорогоцінних металів. У багатьох випадках постачання золота або срібла надсилалося компаніям, які постачали банкноти, свідчать записи.

Наприклад, російський кредитор Vitabank імпортував банкноти на суму 64,8 млн доларів США з турецької золототорговельної компанії Demas Kuyumculuk у 2022 та 2023 роках. За той же період Vitabank експортував турецькій компанії золото та срібло на суму 59,5 млн доларів США.

Джерело, знайоме з діяльністю Demas, підтвердило, що компанія брала участь у серії угод "готівка за золото" за участю Vitabank та двох інших російських кредиторів у період з березня 2022 року по вересень 2023 року.

За словами джерела, доставка банкнот з ОАЕ до Росії була єдиним рішенням, яке знайшов Demas для завершення довгострокових контрактів, підписаних до набуття чинності західними санкціями з російськими постачальниками золота. За словами цієї людини, санкції фактично відрізали Росію від західної фінансової системи, і оплата рахунків традиційними банківськими переказами стала неможливою.

Документи свідчать, що серед інших великих імпортерів готівки були підприємства, контрольовані державним військово-промисловим конгломератом "Ростех".