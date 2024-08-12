Мільярди банкнот доларів і євро надходять до Росії попри санкції, - Reuters

З того часу, як у березні 2022 року США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот на територію Росії після вторгнення в Україну, до неї було ввезено близько 2,3 млрд доларів та євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Митні дані, отримані від комерційного постачальника, який реєструє та збирає інформацію, показують, що готівка була перевезена до Росії з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не ввели обмежень на торгівлю з Росією. Країна походження більше половини загальної суми не вказана.
Раніше не опубліковані дані показують, що Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і демонструють, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть незважаючи на те, що Москва прагне скоротити свою залежність від твердих валют.
У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафами фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і ввів санкції проти компаній із третіх країн на 2023 та 2024 роки.
Китайський юань обігнав долар США і став найбільш важливою іноземною валютою в Москві, хоча зберігаються значні проблеми з платежами.
Дмитро Польовий, керівник інвестиційного відділу Astra Asset Management в Росії, зазначив, що багато росіян, як і раніше, хочуть мати готівкову іноземну валюту для поїздок за кордон, а також для невеликого імпорту та внутрішніх заощаджень. "Для приватних осіб долар, як і раніше, залишається надійною валютою", - сказав він агентству Reuters.
Росія почала називати долар і євро "токсичними" у 2022 році, оскільки масштабні санкції відрізали їй доступ до світової фінансової системи, що ускладнило платежі та торгівлю. Близько 300 млрд доларів валютних резервів Банку Росії у Європі було заморожено.
Митні записи охоплюють період з березня 2022 року по грудень 2023 року, і агентству Reuters не вдалося отримати доступ до свіжих даних.
Документи показали сплеск імпорту готівки безпосередньо перед вторгненням. У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року до Росії надійшло 18,9 млрд доларів і євро банкнот.
Деніел Пікард, керівник групи з міжнародної торгівлі та національної безпеки в американській юридичній фірмі Buchanan Ingersoll & Rooney, заявив, що різке зростання постачань перед вторгненням свідчить про те, що деякі росіяни хотіли захистити себе від можливих санкцій.
Центральний банк Росії оперативно обмежив видачу готівкової іноземної валюти фізичним особам після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль, що слабшає. За даними, з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено всього 98 млн доларів у доларових та євробанкнотах.
Приплив іноземної валюти, навпаки, був набагато вищим. Найбільшим декларантом іноземної валюти була маловідома компанія Aero-Trade, яка пропонує послуги безмитної торгівлі в аеропортах та на борту літаків. За цей період вона задекларувала близько 1,5 млрд доларів у купюрах.
Aero-Trade зареєструвала 73 постачання по 20 млн доларів або євро кожна, всі з яких були митно оформлені в московському аеропорту Домодєдово. Постачання були описані в митних деклараціях як обмін або виторг від торгівлі на борту. У більшості випадків Aero-Trade була вказана лише як декларант, організація, яка готує та подає митну документацію.
Згідно з митними записами, одну партію на 20 млн євро, оброблену Aero-Trade, було імпортовано у лютому минулого року Yves Rocher Vostok, дочірньою компанією французької косметичної групи Yves Rocher, яка досі керує десятками магазинів у Росії. У даних не вказано ні країну походження, ні назву постачальника.
За даними митних записів та джерела, знайомого з транзакціями, більше чверті з 2,27 млрд доларів у банкнотах було імпортовано банками, більша частина з них була використана як оплата за дорогоцінні метали.
Декілька російських банків отримали готівку на суму 580 млн. доларів з-за кордону в період з березня 2022 року по грудень 2023 року і експортували приблизно еквівалентні обсяги дорогоцінних металів. У багатьох випадках постачання золота або срібла надсилалося компаніям, які постачали банкноти, свідчать записи.
Наприклад, російський кредитор Vitabank імпортував банкноти на суму 64,8 млн доларів США з турецької золототорговельної компанії Demas Kuyumculuk у 2022 та 2023 роках. За той же період Vitabank експортував турецькій компанії золото та срібло на суму 59,5 млн доларів США.
Джерело, знайоме з діяльністю Demas, підтвердило, що компанія брала участь у серії угод "готівка за золото" за участю Vitabank та двох інших російських кредиторів у період з березня 2022 року по вересень 2023 року.
За словами джерела, доставка банкнот з ОАЕ до Росії була єдиним рішенням, яке знайшов Demas для завершення довгострокових контрактів, підписаних до набуття чинності західними санкціями з російськими постачальниками золота. За словами цієї людини, санкції фактично відрізали Росію від західної фінансової системи, і оплата рахунків традиційними банківськими переказами стала неможливою.
Документи свідчать, що серед інших великих імпортерів готівки були підприємства, контрольовані державним військово-промисловим конгломератом "Ростех".
Нагадаємо, за даними НБУ, в Україну лише за один місяць, червень 2024 року, було ввезено готівкової валюти на 1,3 млрд доларів.
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