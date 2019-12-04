Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лидером является сфера торговли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал три наиболее популярные отрасли в Украине, в которых работает больше всего людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Милованова.

Министр привел данные Госстата, согласно которым больше всего украинцев работают в торговле - 3 654 700 человек; в сельском (и лесном и рыбном) хозяйстве - 2 937 600 человек; в промышленности - 2 426 000 человек.

Наименьшое количество людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 300 человек.

Отметим, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составила 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. По данным Госстата, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.

Ранее сообщалось, что максимальное пособие по безработице увеличится с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.

РБК-Украина писало, что в 2019 году самой привлекательной страной для трудовой миграции украинцев является Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных. Далее идут Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%), Канада (10%) и США 9%). На территории России хотели бы работать по 9% опрошенных. В сравнении с 2017 годом возросла привлекательность Германии и Чехии и снизилась привлекательность России.