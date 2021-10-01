Миллиону пенсионеров начнут доплачивать по 400 гривен: кто получит компенсацию

Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября 2021 года начнут выплачивать ежемесячную компенсацию. До 400 гривен получат около 1 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 февраля 2021 года № 127 .

Ранее планировалось, что компенсацию до 400 гривен начнут выплачивать с 1 июля 2021 года. Однако Кабмин перенес начало на 1 октября, одновременно отменив норму, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Напомним, Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают по 500 гривен компенсации ежемесячно с апреля 2020 года.