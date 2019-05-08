Миллион на ветеранов: «Укрлендфарминг» Бахматюка выделил миллион ко Дню Победы

Денежную помощь участникам войны и вдовам на территории Тарасовской сельского совета Зеньковского района Полтавской области вручает управляющий Веприцкого отделением ООО «Агро-Край» Галич Владимир Иванович



Группа компаний «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший в Украине агрохолдинг по размерам земельного банка, выделила около миллиона гривен на поздравления ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы.



Предприятия агрохолдинга «Укрлендфарминг» ежегодно поздравляют ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы. В этом году компания выделила сельским советам и ОТГ в 20-ти областях Украины около миллиона гривен для предоставления материальной помощи ветеранам войны и для проведения торжеств. За счет «Укрлендфарминг» в селах заранее отремонтировали мемориальные комплексы, памятники, приобрели венки для памяти погибших, а к дням чествования 8 и 9 мая получат подарки от группы компаний.



«С каждым годом людей - живых свидетелей, участников событий Второй мировой войны - остается среди нас все меньше. Их истории являются напоминанием потомкам о необходимости всегда стремиться к миру, помнить уроки прошлого и не повторять прежних ошибок. Ведь ценность мира измеряется жизнью тех, кто отдал себя ради него, одержал победу ценой собственной жизни », - отметила операционный директор группы компаний «Укрлендфарминг» Галина Ковток.



«Укрлендфарминг» как социально ответственная компания реализует сотни различных проектов на территории своего присутствия. Группа компаний «Укрлендфарминг» является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины.