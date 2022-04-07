Более 300 магазинов сети "АТБ" закрыты из-за боевых действий, около ста из них - разрушены

С начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины корпорация "АТБ" вынуждена была закрыть более 300 магазинов в зонах активных боевых действий и на временно оккупированных вражескими войсками территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ".

"Более 300 магазинов сети "АТБ" временно закрыты из-за их расположения на территории ведения активных боевых действий или за временную оккупацию части украинской территории российскими войсками. Как известно, корпорация не осуществляет никакой экономической деятельности на временно оккупированных территориях. Почти 100 магазинов в зонах активных боевых действий разрушены во время обстрелов гражданской инфраструктуры и массового мародерства российских военных", - рассказали в пресс-службе.

Из-за закрытия и разрушения магазинов этой сети миллионы людей оказались на грани гуманитарной катастрофы, не имея доступа к продовольствию и товарам первой необходимости. Как известно, в довоенное время более 1300 магазинов сети "АТБ" ежедневно обеспечивали потребности более четырех миллионов покупателей.

"Ориентировочные убытки из-за разрушения объектов и потери товаров в настоящее время достигают десятки миллиардов гривен. Снижение покупательной способности населения почти втрое существенно повлияло на финансовые показатели компании из-за резкого падения товарооборота", - отметили в корпорации.

Кроме того, из восьми действующих распределительных центров корпорации "АТБ", где осуществляется хранение и отгрузка товаров для сети магазинов, два получили серьезные повреждения и почти разрушены ракетными обстрелами оккупантов, а еще два заблокированы в местах активных боевых действий и их состояние доподлинно неизвестно.

Также уничтожено 17 единиц грузового транспорта. Сейчас складскую и транспортную логистику компании осуществляют на базе оставшихся четырех распределительных центров.

Разрушение инфраструктуры и объектов сети "АТБ" оккупантами заставили компанию временно приостановить трудовые отношения с частью своих сотрудников, а около 15 тысяч из них находятся в вынужденных отпусках из-за разрушения магазинов сети и объектов корпорации или их временное закрытие на оккупированных территориях. Однако в корпорации и сети "АТБ" отмечают, что им удалось сохранить три четверти коллектива, численность которого в довоенное время достигала более 60 тысяч человек. Часть своих сотрудников корпорация перевела в безопасные регионы запада Украины.

Сеть тем временем, выполняя свою задачу по обеспечению продовольственной безопасности Украины, осуществляет деятельность в усиленном режиме. Большое количество поставщиков прекратила деятельность из-за оккупации в их регионах или из-за системных разрушений производств и автодорог.

"АТБ" оперативно находит новых, а вместе с тем сеть начала дополнительный импорт продуктов питания и товаров первой необходимости из многих стран, среди которых Польша, страны Балтии, Чехия, Италия и Турция. Эти поставки призваны преодолеть дефицит товаров украинского производства, а правительство разрешило ритейлерам на время войны осуществлять такой импорт без маркировок на украинском языке на упаковках.

"Мы не считаем бизнес-потерь. Мы приближаем победу Украины в этой войне. На сегодня по данным компании уже 20 сотрудников "АТБ" среди тысяч гражданских украинцев погибли от рук оккупантов и их бомб. Еще двадцать наших коллег - среди тысяч раненых мирных украинцев", - добавили в пресс-службе корпорации.

Как известно, с начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины "АТБ" предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму свыше 100 миллионов гривен.

Основные усилия компании направлены на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного нахождения переселенцев.

Также для поддержки обороноспособности Украины корпорация "АТБ" перечислила в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.