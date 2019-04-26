Миллиардные доходы за год задекларировали двое украинцев

По состоянию на 25 апреля доходы за 2018 год в размере более 1 млрд грн задекларировали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, свыше 1 млрд грн задекларировали два киевлянина, которые получили доходы за пределами Украины. Общая сумма определенных ими к уплате налогов - свыше 1,1 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе, всего гражданами подано 352 тыс. деклараций, в которых задекларировано 47 млрд грн доходов, полученных в 2018 году. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма задекларированного выросла на 45%.

Также вдвое увеличилась сумма согласованных к уплате налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц - на 1 млрд грн, военного сбора - на 167 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Напомним, что последний день представления декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая. Также граждане, которые имеют право на налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2019 года включительно.