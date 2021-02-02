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Миллиардер из США заплатил SpaceX за первый гражданский полет в космос

Автор: Анастасия Рокитна

Компания SpaceX, которую основал один из богатейших людей планеты Илон Маск, к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет состоять из гражданских лиц. За полет заплатил и 37-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что экипаж будет состоять из четырех человек, Айзекман - один из них.

"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении.

Экипаж, как говорят в компании, пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал, штат Флорида. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья Флориды.

Напомним, в январе SpaceX успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.

Отметим, в ноябре SpaceX вывела на околоземную орбиту спутник Sentinel-6A Michael Freilich для изучения океана.

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