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Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

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Украина, Суббота 25 июня 2022 08:47
Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов Фото: НБУ продал из резервов 925 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 20 по 24 июня 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 933,02 млн долларов и купил 7,50 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 925,52 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 1 047,31 млн долларов

С начала года НБУ купил на межбанке 1 848,60 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 12 156,12 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 10 307,52 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

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