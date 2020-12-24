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Милевский спустя 7 лет вернулся в УПЛ. Он будет играть за "Минай"

Минай, Четверг 24 декабря 2020 13:33
Милевский спустя 7 лет вернулся в УПЛ. Он будет играть за "Минай"
Фото: Милевский перешел в "Минай" (fcminaj.com)
Автор: Вера Олейник

Это второй украинский клуб в карьере форварда

Нападающий Артем Милевский возвращается в чемпионат Украины, где продолжит карьеру в закарпатском "Минае". К новой команде 35-летний украинец присоединился на правах свободного агента.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт рассчитан на полтора года. Он получил десятый игровой номер.

Последним клубом Милевского было брестское "Динамо", который он покинул по окончании сезона в чемпионате Беларуси. Его соглашение истекало в конце года.

Футболист не играл в УПЛ с сентября 2013 года, когда покинул киевское "Динамо", воспитанником которого он является. После чего украинец выступал в чемпионатах Турции, Румынии, Хорватии, России и Венгрии.

"Минай" ушел на зимнюю паузу на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея матч в запасе. В прошлом сезоне закарпатский клуб стал победителем Первой лиги чемпионата Украины и повысился в Премьер-лигу.

Напомним, также "Минай" пробился в полуфинал Кубка Украины, где его остановило "Динамо".

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