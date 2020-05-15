В Милане сильные ливни привели к подтоплениям города

В Милане сильные ливни ночью привели к подтоплениям в городе и на окраинах. Пострадало много домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Как сообщается, в Милане из-за сильных ливней произошел разлив реки Севезо. Затопило отдельные районы города с 2 до 4 утра. Вода залила улицы и подвалы. Кроме того, пострадало много домов, где исчезло электроснабжение.

Вместе с тем, у второй реки Ламбро, которая является меньшей по Севезо, вода достигла максимального уровня, однако она все еще остается в берегах.

Как отмечается, приостановили движение поездов на двух участках одной из линий местного метро, а также изменили маршруты нескольких трамваев и автобусов. Также пассажиров перевозят специальными автобусами.

Напомним, 5 мая в Харькове из-за мощного ливня затопило часть рынка "Барабашово". По словам очевидцев, в Харькове из-за сильного ливня автомобили "плыли" по заполненным водой дорогах. У некоторых машин уровень воды достигал номерных знаков.