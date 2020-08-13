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В Милане мужчина с ножом взял заложника в соборе

Милан, Четверг 13 августа 2020 15:13
В Милане мужчина с ножом взял заложника в соборе
Фото: чем (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

Злоумышленник оказался родом из Северной Африки

В Милане (Италия) в собор зашел мужчина и взял в заложники охранника, несколько минут угрожая ему ножом. Правоохранителям удалось его задержать.

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, мужчина, который зашел в собор, достал нож и стал угрожать им охраннику несколько минут. Злоумышленник заставил его опуститься на колени. Полиция быстро прибыла и убедила мужчину бросить оружие. После чего его задержали.

В настоящее время следователи по борьбе с терроризмом изучают личность злоумышленника, который оказался родом из Северной Африки.

Напомним, в Мариуполе неизвестный вооруженный топором напал на охранника синагоги, последнему удалось обезоружить нападавшего, после чего мужчина исчез.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что мужчина напал с ножом на прихожан в храме в Москве, пострадали двое людей.

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