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В Мілані чоловік з ножем взяв заручника у соборі

Мілан, Четвер 13 серпня 2020 15:13
В Мілані чоловік з ножем взяв заручника у соборі
Фото: ніж (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

Зловмисник виявився родом з Північної Африки

У Мілані (Італія) до собору зайшов чоловік і взяв в заручники охоронця, кілька хвилин погрожуючи йому ножем. Правоохоронцям вдалося його затримати.

Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляється, чоловік, який зайшов до собору, дістав ніж та почав погрожувати ним охоронцеві кілька хвилин. Зловмисник змусив його опуститися на коліна. Поліція швидко прибула і переконала чоловіка кинути зброю. Після чого його затримали.

Наразі слідчі по боротьбі з тероризмом вивчають особу зловмисника, який виявився родом з Північної Африки.

Нагадаємо, в Маріуполі невідомий озброєний сокирою напав на охоронця синагоги, останньому вдалося обеззброїти нападника, після чого чоловік зник.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що чоловік напав з ножем на парафіян у храмі в Москві, постраждали двоє людей.

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