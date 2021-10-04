В пригороде Милана частный самолет врезался в здание, восемь погибших

Сначала сообщалось о 5 погибших, однако впоследствии спасатели сообщили о 8 людях, которые находились на борту и погибли.

Здание, в которое врезался самолет, было пустым, поскольку находилось на ремонте.

По данным местных СМИ, все погибшие - французы. Отмечается также, что среди погибших был ребенок.

Самолет перемещался между миланским аэропортом Линате и островом Сардиния.