В пригороде Милана частный самолет врезался в здание, восемь погибших

В пригороде Милана частный самолет, на борту которого находилось 6 пассажиров и 2 члена экипажа, врезался в двухэтажное офисное здание. Все присутствующие на борту погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Сначала сообщалось о 5 погибших, однако впоследствии спасатели сообщили о 8 людях, которые находились на борту и погибли.

Здание, в которое врезался самолет, было пустым, поскольку находилось на ремонте.

По данным местных СМИ, все погибшие - французы. Отмечается также, что среди погибших был ребенок.

Самолет перемещался между миланским аэропортом Линате и островом Сардиния.